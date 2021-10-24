هل يمكن قيادة السيارة الكهربائية خلال الفيضانات أو السيول؟

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تتجه صناعة السيارات الحديثة نحو الاعتماد على الكهرباء، والتخلى عن محركات الاحتراق العادية واستبدالها بالسيارات الكهربائية. كما تختلف طبيعة البيئة التي تتواجد في السيارة الكهربائية من مكان إلى أخر، فمنها أماكن معرفة لفيضانات وأخرى لسيول.

ومن هنا يستعرض «المصري أوتو» الإجابة على «هل للسيارات الكهربائية القدرة على السير في الفيضانات والسيول؟»، بحسب motorbiscuit، يمكن للفيضانات إحداث الكثير من الضرر في السيارة، وذلك من خلال ملء أسطوانات المحرك بالماء وإتلاف الأنظمة الكهربائية. بالإضافة إلى إتلاف بعض أجزاء المحرك بشكل خطير، ولكن يتم إنشاء مجموعات نقل الحركة في السيارة الكهربائية بشكل مختلف، ووفقًا لـ MotorTrend، لا يمكن للسيارات الكهربائية القيادة خلال الفيضانات.

قد لا يمنع الماء دائمًا عمود إدارة المحرك الكهربائي داخل السيارة من الدوران، لكن هذا لا يعني أن سائقي السيارات الكهربائية يمكنهم القيادة بأمان خلال الفيضانات، حيث تنتج السيارات الكهربائية كميات كبيرة من التيار الكهربائي، والذي يمكن أن يؤثر على حياتك.

ففي حالة تغطية الماء للسيارة الكهربائية، تصبح شديدة الخطورة على الركاب المتواجدين داخل السيارة، حيث توصل المياه الكهرباء، وتخزن السيارة الكهربائية كميات كبيرة من الكهرباء لتدوير أعمدة الإدارة، مما يؤدي إلى تعرض ركاب السيارة لصدمات كهربائية شديدة، تصل إلى الوفاة.