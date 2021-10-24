مشجع يفسد هجمة باريس سان جيرمان ويقطع الكرة من ميسي

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شهدت مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان في إطار منافسات الدوري الإسباني واقعة غريبة خلال أحداث الشوط الثاني.

حيث نزل أحد المشجعين إلى أرضية الملعب أثناء قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي بهجمة مرتدة على مرمى أصحاب الأرض، مما أجبر حكم اللقاء على إيقاف اللعب لحين خروج المشجع.

ملخص الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان بالتعادل السلبي بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة 11 من منافسات الدوري الفرنسي.

شهد الشوط الأول كرة هجومية من الدرجة الأولى بفضل رغبة الفريقين في تسجيل هدف التقدم وحسم الأمور مبكرًا، وألغى حكم اللقاء هدف التقدم لباريس سان جيرمان بسبب وجود تسلل وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما تكرر مع أصحاب الأرض.