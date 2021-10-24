أمين «الأعلى للآثار» يكشف حقيقة الاكتشاف الأثري لأبو الهول الجديد

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قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة انتهت من أعمال إنشاء المتحف الكبير والآن نضع القطع الأثرية داخل العرض، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف الكبير سيكون في النصف الثاني من 2022.

وعلق الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على حقيقة اكتشاف أبوالهول الجديد، قائلا: لا يوجد أبوالهول جديد والمكتشف صخرة بمنطقة هضبة الأهرامات، مؤكدًا أن الحديث عن وجود أبوالهول جديد غير دقيق.

وتابع أن الاكتشافات الأثرية لها نظام معين في الاعلان عنها والصخرة محل الحديث اليوم ليست اكتشافًا جديدا، مؤكدًا أن صاحب الحديث عن ابو الهول الجديد يعمل مفتشا بوزارة الثار فعليا، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من الصخور الاثارية في مصر ومنها مناطق كاملة مثل صخرة هضبة الأهرامات وصخرة المقطم ومسجد بدر الدين الجمالي بُني على صخرة ضخمها وغيرها الكثير من الصخور، لافتًا إلى انه لم يتضح بعد ما اذا كانت الصخرة محل الحديث صخرة أو تمثالا أو ابو الهول جديد لانه جاري استكمال الحفر حولها ولم تكتشف معالمها بعد.