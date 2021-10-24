وزير الرياضة يستضيف أمين عام المجلس الأعلى للآثار

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شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، ندوة حوارية بمسرح وزارة الشباب والرياضة، ضمن سلسلة لقاءات معاك اون لاين ندوة حوارية مع مجموعة من الشباب، بحضور الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ونجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، والدكتور محمد سعيد محفوظ مقدماً للندوة، ومشاركة واسعة من طلاب كليات الإعلام بمختلف الجامعات المصرية.

وقال وزير الشباب والرياضة: «سعداء اليوم بتواجد الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار معنا للمرة الثانية للشباب المصري، التعريف بالآثار التي نمتلكها وهذا يشكل أهمية قصوى للشباب في ظل القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعية إلى غرس قيم الولاء والانتماء للوطن» .

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن سلسلة الحوارات الشبابية تهدف إلى فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة المثارة على الساحة، والتعرف على المحطات الرئيسية في مسيرة حياة الشخصيات العامة التي تتم استضافتها والتي تمثل قدوة ونموذج لكثير من الشباب.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن الاكتشافات الأثرية المصرية ومنها التي ساهم فيها الشباب المصري، وذلك بفضل قيادة ورعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للشباب في مختلف القطاعات .

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إلى الإنجازات السياحية والأثرية خلال الفترات الماضية مثل موكب المواميات، والاستعدادات لبدء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون بمثابة رسالة الحضارة المصرية في الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تقديم مزيد من المعلومات الأثرية التفصيلية .

كما تحدث الوزيري عن الاكتشافات خلال السبع سنوات الأخيرة مثل الكشف عن ١٦ مقبرة عائلية بداخلها ٣٠ تابوت بمنطقة آثار الغريفة بالمنيا ،وافتتاحات مشروعات الآثار والترميم في ظل بناء الدولة الحديثة.