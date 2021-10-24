إزالة 23 حالة تعدي على أملاك الدولة بقرى فوه في كفر الشيخ

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 23 حالة تعدي على أملاك الدولة بقرى مركز فوه، وعلى نهر النيل، منها 18 على مساحة 540 متراً، و5 حالات على مساحة فدان و14 قيراط و7 أسهم، وإجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجه 18، الجارية تنفيذها 242 حالة تعدي على أملاك الدولة منهم تنفيذ 101 على مساحة 7864متراً، كما تمكنت من إزالة 141 على مساحة 47 فدانا، و 5 قيراط و10 أسهم.

شدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

تمكنت حملة مكبرة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة وعلى نهر النيل بزمام المركز والمدينة، رافقه خلالها المختصين بالإدارة العامة لحماية نهر النيل والقوة الأمنية من مديرية أمن كفر الشيخ، مؤكداً أن الحملات مازالت مستمرة لإزالة أي تعديات وشدد على أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة.