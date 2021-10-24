وزير الشباب والرياضة يُوقع مذكرة تفاهم مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 ،بتوقيع مذكرة تفاهم مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين؛ بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة.

ووقعا مذكرة التفاهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة سها سعيد رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

في كلمته، ذكر وزير الشباب والرياضة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العمل على تمكبن الشباب من المشاركة في أهداف التنمية الشاملة وغرس قيم المواطنة والانتماء من خلال المنصات الحوارية الخاصة بالتنسيقية والتي تجمع الشباب بمختلف التيارات السياسية .

قال وزير الشباب والرياضة: شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين نعتز بهم على كافة المستويات، وهي تجربة تستحق الإشادة والتقدير والتمكين السياسي، والوزارة هدفها خدمة شباب مصر من خلال إنجاز حجم المشروعات في عهد الرئيس الذي أتاح مساحة للعمل والمشاركة والتمكين للشباب في شتي مسارات العمل الوطنى

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الشراكة للوصول للمستهدفات في المجتمع تسير بشكل منتظم وغير مسبوق، مشيرا أن الوزارة كوزارة تعقد شراكات وتشابكات مع مختلف الكيانات والجهات لخدمة الشباب، ولفت قائلا ً :«تعودنا مع تنسيقية الأحزاب أن تكون ذراعاً اخر من كيانات الوزارة وسعيدين بهذا التعاون والتفاعل مع التنسيقية» .

فيما وجه الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو امناء تنسيقية الأحزاب؛ الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لشباب تنسيقية الأحزاب .

حضر توقيع مذكرة التفاهم، لفيف من أعضاء تنسيقية الأحزاب وهم عمرو عثمان نائب محافظة بورسعيد، إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ،الدكتورة سعي سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، محمد عمارة امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خالد بدوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤمن سيد مدير الشؤون البرلمانية، محمد شلبي وذكي القاضي وأحمد البشبيشي أعضاء التنسيقية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة