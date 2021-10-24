محافظ بورسعيد : استمرار حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالجنوب

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، استمرار حملات الإزالة لجميع التعديات على الأرضى الزراعية، مشيرا أن حى الجنوب قاد حملة مكبرة مساء أمس تم خلالها إزالة سمل خرسانى في منطقة مشروع ناصر جنوب بورسعيد، ويقع في المنطقة مابين ترعة السلام ومشروع ناصر وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يمنع أشكال التعدى والمخالفة مرة أخرى.

وأوضح «المحافظ» أن الفترة الحالية تشهد مزيد من حملات إزالة التعديات في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى وممتلكات الدولة وذلك في ظل الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.

كما تم إزالة عدد 6 حالات مزارع سمكية باجمالى مساحة 21 فدان بجمعية العبور الزراعية.