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وفد طلاب جامعة قناة السويس فى زيارة لبانوراما حرب أكتوبر

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وفد طلاب جامعة قناة السويس فى زيارة لبانوراما حرب أكتوبر وفد طلاب جامعة قناة السويس فى زيارة لبانوراما حرب أكتوبر

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نظم مكتب الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس زيارة اليوم الأحد الموافق ٢٤ أكتوبر لبانوراما حرب أكتوبر بمناسبه الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد.


تمت الزيارة تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعه وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعه ومتابعة وإشراف عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب ومصطفي أبوسريع مدير مكتب الاتحادات الطلابية برعايه الشباب، احتفالا بالذكرى ٤٨ لانتصارات أكتوبر.

المصرى اليوم

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