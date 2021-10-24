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دوري أبطال أفريقيا .. وفاق سطيف والهلال السوداني إلى المجموعات

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دوري أبطال أفريقيا .. وفاق سطيف والهلال السوداني إلى المجموعات دوري أبطال أفريقيا .. وفاق سطيف والهلال السوداني إلى المجموعات

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تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى دور الـ16 «المجموعات» بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه نواذيبو الموريتاني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب 8 مايو 1945 في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال.

سجل هدفي وفاق سطيف كل من عبدالرحيم دغموم في الدقيقة 44 وخليل درفلو في الدقيقة 85، لينجح الفريق الجزائري في التأهل بعدما نجح في تعويض هزيمة مباراة الذهاب والتي انتهت لصالح فريق نواذيبو بنتيجة 3ـ1.

ونجح الهلال السوداني في التأهل لدور لمجموعات بعد فوزه على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بهدف نظيف سجله اللاعب ياسر المزمل في الدقيقة الثالثة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بينهما 1/1، ليتأهل الهلال بنتيجة 2ـ1 بمجموع المباراتين.

المصرى اليوم

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