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مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يُسجل هدف رائع

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مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يُسجل هدف رائع مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يُسجل هدف رائع

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واصل فريق ليفربول تفوقه على مضيفه مانشستر يونايتد خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبادل الدولي المصري محمد صلاح الكرة مع زملاؤه قبل أن تصل له مجددصا داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة في مرمى الحارس الإسباني دي خيا معلنًا الهدف الثالث لرفاق المدرب الألماني يورجن كلوب.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الثاني عند الدقيقة 13 بعد سيطرة من الريدز على مجريات اللعب وسط عجز هجومي لأصحاب الأرض عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أليسون بيكر.

وجاء الهدف الأول بعد أن استلم الدولي المصري محمد صلاح الكرة في مساحة خالية لوسط ملعب أصحاب الأرض، ومرر الكرة لنابي كيتا الذي وجد نفسه نفردًا بالحارس وينجح في وضعها بالمرمى.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20، بفارق نقطتين عن «الريدز»، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة.

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