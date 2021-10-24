توكلنا يصدر طريقة لزيارة قبر النبي
انخفضت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغت هذا...
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أعلنت وزارة الخارجية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة...
أعلنت وزارة_الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بتاريخ 18/ 3 /...
بلغ إجمالي السدود المنفذة حتى 2020 في جميع مناطق المملكة 532 سدا بسعة تخزينية بلغت 2.334.721.694 مترا مكعبا، وجاءت عسير أولاً في عدد السدود...
يعتزم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، الاستعانة بشركة مختصة بتقنية المعلومات...