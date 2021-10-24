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توكلنا يصدر طريقة لزيارة قبر النبي

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بعد رفع عدة قيود.. انخفاض كبير في مخالفات كورونا

انخفضت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من (كوفيد ـ 19)، بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغت هذا...

f6ba278afc.jpg الرياض : الوطن
4ae3832ae4.jpg18 ربيع الأول 1443 هـ

تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للمسافرين من دول تم تعليق القدوم منها

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أعلنت وزارة الخارجية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الرياض : القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع الجديدة

‏أعلنت وزارة_الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بتاريخ 18/ 3 /...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

عسير الأكثر في السدود ومكة تتصدر السعة التخزينية

بلغ إجمالي السدود المنفذة حتى 2020 في جميع مناطق المملكة 532 سدا بسعة تخزينية بلغت 2.334.721.694 مترا مكعبا، وجاءت عسير أولاً في عدد السدود...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

منصة سعودية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة العاملين

يعتزم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، الاستعانة بشركة مختصة بتقنية المعلومات...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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