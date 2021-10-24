نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية اليوم

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قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، باغلاق جلسة تداول يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر المقبل.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأحد، أنه تقرر توزيع كوبون "القاهرة للأدوية" رقم (24) بواقع 4 جنيه للسهم الواحد، وذلك إعتباراً من 10 نوفمبر المقبل.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، أرباحاً بلغت 102.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 92.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 805.87 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 773.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.