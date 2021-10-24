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أكد الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، انخفاض أسعار البطاطس والطماطم والخضروات خلال الأيام القليلة المقبل بنسبة تزيد على 50%، بسبب جني المحصول الجديد، وعدم الإقبال على مخزون الثلاجات.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، في رسالة بث مباشر لموقع المصري اليوم، الأحد، أن موسم تقليع البطاطس خلال أوائل الشهر المقبل، حيث تنخفض الأسعار من 10 – 5 جنيهات للكيلوجرام، والطماطم تنخفض من 6-3 جنيهات للكيلوجرام تجزئة، بسبب بدء موسم جني المحصول.

وطالب «أبو صدام» المواطنين بضرورة الدقة في شراء مستلزماتهم لوجود كميات مخزنة من الموسم الماضي، داخل الثلاجات، مؤكدًا أن المحصول الجديد سيتم طرحه بالأسواق خلال الأسبوع المقبل.

وناشد «أبو صدام» مزارعي محصول القمح، باختيار التقاوي الجيدة، قبل الزراعة، والتي تتفق مع التربة، وأيضًا الالتزام بالتعليمات الإرشادية لوزارة الزراعة، مطالبَا الحكومة بالتدخل لحل مشكلة الأسمدة، وعدم طرح كميات مناسبة بالأسواق، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء.