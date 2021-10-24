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بعد رفع عدة قيود.. انخفاض كبير في مخالفات كورونا

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بعد رفع عدة قيود.. انخفاض كبير في مخالفات كورونا بعد رفع عدة قيود.. انخفاض كبير في مخالفات كورونا
انخفضت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من (كوفيد ـ 19)، بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغت هذا الأسبوع (824) مخالفة، مقارنة مع 22746 الأسبوع الماضي.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (59)، والمنطقة الشرقية بـ (56)، ومنطقة تبوك بـ (15)، ومنطقة الباحة بـ (13)، ومنطقة نجران بـ (9)، ومنطقة جازان بـ (8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (6)، ومنطقة عسير بـ (6)، ومنطقة القصيم بـ (4)، ومنطقة حائل بـ (3)، ومنطقة الجوف بـ (3).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.


الوطن السعودية

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