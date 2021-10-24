أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين -
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" -
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة -
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب -
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران -
قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج -
وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة -
استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا -
«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب -
بتصميم مميز وقدرات فائقة.. «كيا» تكشف عن «سبورتاج 2023» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

مكة الأعلى حرارة واستمرار تكون الضباب على سواحل البحر الأحمر

Print
مكة الأعلى حرارة واستمرار تكون الضباب على سواحل البحر الأحمر مكة الأعلى حرارة واستمرار تكون الضباب على سواحل البحر الأحمر
سجلت مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة المرصودة في المملكة اليوم بواقع 39 درجة مئوية في حين سجلت أقل درجة في السودة بـ 21 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية، ويستمر توقع تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، وتتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الجنوبي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية: السعودية طرف مؤثر في صنع السياسات الاقتصادية العالمية

وزير الخارجية: السعودية طرف مؤثر في صنع السياسات الاقتصادية العالمية

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان

السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان