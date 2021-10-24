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" الخضراء".. "الفطرية": 30% من مساحة المملكة ستكون مناطق محمية

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اقتراح بـ75 منطقة محمية منها 62 برية و13 ساحلية وبحرية.. عمل على 3 ملفات

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن ‏دور المركز مستقبلًا، هو رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق مستهدفات ‎مبادرة " الخضراء".

وأشار المركز إلى أنه تم اقتراح حماية 75 منطقة محمية، منها 62 محمية برية في عدد من مناطق المملكة، و13 منطقة ساحلية وبحرية.

وأضاف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه "يجري العمل حاليًا على إعداد ملفات 3 محميات برية مقترحة، ومحمية بحرية واحدة"؛ وذلك بالتزامن مع مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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