«الجمارك العالمية» تتجه لإنشاء منصة لتبادل بيانات التجارة الدولية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

عاد إلى القاهرة الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك قادما من روسيا، عقب مشاركته على رأس الوفد المصرى في أعمال منتدى الجمارك الدولى لعام 2021 بموسكو.

وحضرالوفد المصرى خلال الزيارة جلسات اللجنة الجمركية الروسية المصرية المشتركة، والتى شهدت توقيع خطة للتعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية الاتحادية ومصلحة الجمارك المصرية حول مكافحة المخالفات الجمركية للأعوام 2022 -2024 .

كما شهدت الزيارة دراسة توقيع اتفاق ثنائى بين جمارك البلدين في مجال المشغل الاقتصادى المعتمد، والتبادل المنتظم لبيانات إحصاءات التجارة، وإجراء تحليلات مشتركة، والتعاون في مجال المعالجة الجمركية للتجارة الإلكترونية.

وقدم رئيس المصلحة خلال المنتدى عرضا تقديميا عن التجربة المصرية للتحديث وتبسيط وميكنة الإجراءات ونظام التسجيل المسبق للشحنات وتم عرض تجارب بعض الدول في مجال الميكنة والرقمنه مثل الهند، والجزائر وروسيا.

وشارك غتورى في المؤتمرالصحفى لرئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين مع القيادات الجمركية ل ٣٥ دولة شاركت في منتدى الجمارك الروسية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك عقب عودته أن هذه الزيارة تمت في إطارالتنسيق والتعاون الجمركى الوثيق بين الجمارك المصرية والروسية والحرص على تعزيزوتنمية العلاقات الجمركية وتبادل الخبرات والمساعدة المتبادلة بين جمارك البلدين في جميع مجالات العمل الجمركي.

وأشارإلى تحديث منظومة الجمارك بتطبيق منظومة النافذة الوطنية الموحدة لتسهيل التجارة الخارجية (نافذة)، لتعزيزالحوكمة والتيسيرعلى مجتمع الأعمال، وكذا تحديث المنظومة التشريعية للجمارك بصدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

واعطى قانون الجمارك الجديد حسب رئيس المصلحة الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، وانشأ نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقرذلك.

كما نص على نظام إدارة المخاطر، الذي يتسق مع أحدث التجارب العالمية لتيسيرالتجارة وتحفيز الإستثماروتشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، وتشجيع الصادرات.

وتضمن القانون عدة مزايا منها ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، ورسخ القانون الجديد لدورالفاعل الاقتصادى المعتمد الذي يمنح العديد من المزايا للشركات الملتزمة فيما يسمى بـ «القائمة البيضاء».

وأكد الشحات غتورى إكتمال المنظومة التشريعية بإصداروزيرالمالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التي بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعارالسلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وعلى هامش الزيارة التقى غتورى وزيرالتعاون الجمركي بالإتحاد الأوراسى (رئيس جمارك كردستان) والذى طلب زيارة الجمارك المصرية للإطلاع على تجربة تطويروتحديث الجمارك المصرية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.

كما التقى الوفد المصرى مع كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والذى حضرفعاليات المنتدى الدولى.

وأشارميكوريا إلى أن منظمة الجمارك العالمية تقوم بالإعداد لإنشاء منصة للتجارة العالمية يتم من خلالها تبادل المعلومات التجارية بين كافة الدول الاعضاء ويمكن لكل الدول الاعضاء بالمنظمة الاستفادة منها.

وأكد أهمية التجارة الإلكترونية والإعتماد عليها خصوصا في ظل وجود جائحة فيروس «كورونا» للحد من انتشاره، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.