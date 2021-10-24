٣،١ مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السخنة في سبتمبر الماضي

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استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا اليوم- الأحد- من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٩٥ شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالى ٢٦ ألفًا و٥٣٤ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٥٩ مليونًا و٣٧٢ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى ٢ مليار و٣١٣ مليونًا و٣٨ ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٥٠٢ بيان جمركى خلال سبتمبر الماضى، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٤١٧ مليونًا و١٥ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٥ ملايين و٤١٣ ألف جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر سبتمبر الماضى بلغت نحو ٣ مليارات و١٧٢مليونًا و٤١٠ آلاف جنيه.