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وزير الري: «أسبوع القاهرة للمياه» يهدف لنشر التوعية داخليًا وخارجيًا» ()

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وزير الري: «أسبوع القاهرة للمياه» يهدف لنشر التوعية داخليًا وخارجيًا» (فيديو) وزير الري: «أسبوع القاهرة للمياه» يهدف لنشر التوعية داخليًا وخارجيًا» ()

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه هدفه نشر التوعية داخليا وخارجيا في المؤتمر الذي ينطلق غدا الأحد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التوعية الداخلية لأسبوع القاهرة للمياه هدفها التوعية بأسباب نقص المياه في والمشروعات التي تقوم بها الدولة.

وأضاف وزير الري أن التوعية الخارجية لأسبوع القاهرة المياه هدفها دحض الشائعات والتصدي لمروجيها، موضحا أن أسبوع القاهرة للمياه هدفه تبادل الخبرات بيننا وبين كل دول العالم صاحبة الخبرات.

وكشف وزير الموارد المائية والري أن 9 وزراء من إفريقيا ووزراء دول عربية وآسيوية وممثلين من أوروبا يشاركون في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، موضحا أن أسبوع القاهرة للمياه نسعي من خلاله لنشر الوعي العام وتشجيع المواطنين المتميزين في كافة المجالات.

وذكر الدكتور محمد عبد العاطي أن الرئيس عبد الفتاح سوف يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، كام سيلقي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه.

المصرى اليوم

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