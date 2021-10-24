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طارق هاشم: تبديلات الشعباني ساهمت في تأهل المصري البورسعيدي

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طارق هاشم: تبديلات الشعباني ساهمت في تأهل المصري البورسعيدي طارق هاشم: تبديلات الشعباني ساهمت في تأهل المصري البورسعيدي

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عبر طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عن شعوره بالسعادة لعبور عقبة سلطات الموارد الأوغندي في دور ال ٣٢ ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قال هاشم عبر برنامج البريمو إن فريقه قدم مستويات جيدة في لقاء الاياب وتغييرات المدرب التونسي معين الشعباني ساهمت في خروج المصري من هذه المباراة بالتأهل.

وأشار إلى أن المصري أهدر عدة فرص في المباراة وكان اقرب لتحقيق الفوز لولا ضياع بعض المحاولات على مرمى الفريق الأوغندي.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في أداء الفريق مع مشاركة الصفقات الجديدة موضحا أن المصري سيكون على اقوى مستوى وينافس على لقب الكونفدرالية.

المصرى اليوم

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