أخبار عاجلة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور) -
«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور ) -
واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين -
لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل) -
ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟ -
بيان عاجل من أبو هشيمة بشأن مقاضاة والد ياسمين صبري -
الجيش اليمني يقتل العشرات من الحوثيين في مأرب -
البابا فرنسيس يوافق على القيام بأول زيارة بابوية إلى الهند منذ 1999 -
رئيس وزراء بريطانيا: تهديدات فرنسا بشأن تراخيص الصيد غير مبررة -
حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر .. ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

Print
بث مباشر .. ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة) بث مباشر .. ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي شمال إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، في قمة تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتعرض ليفربول حتى الآن لأي هزيمة على الصعيد المحلي والأوروبي وسط تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، والسعي لمواصلة الأداء المميز بالفوز بهذه القمة الضخمة.

يأتي ليفربول حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر الذي يلتقي مع نوريتش سيتي لحساب نفس الجولة. أما مانشستر يونايتد فيجابه أزمة حقيقية ومرحلة من عدم الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي والتي سبقها التعادل مع إيفرتون.

ربما أن الفوز الصعب على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدفين قد هدأ قليلًا من الأمور، لكن يظل سولشاير تحت ضغط كبير، فخسارة الديربي ستعني اقتراب إقالته.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هو الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت- القاهرة- ، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة- .

تمتلك قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع «المصري اليوم» وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان