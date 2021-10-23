أخبار عاجلة

لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل) -
ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟ -
بيان عاجل من أبو هشيمة بشأن مقاضاة والد ياسمين صبري -
الجيش اليمني يقتل العشرات من الحوثيين في مأرب -
البابا فرنسيس يوافق على القيام بأول زيارة بابوية إلى الهند منذ 1999 -
رئيس وزراء بريطانيا: تهديدات فرنسا بشأن تراخيص الصيد غير مبررة -
حاكم دبي يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص «إكسبو 2030» -
قيمتها تتجاوز مليار ريال.. 500 مركبة "نادرة" تشارك في مهرجان الدرعية السادس للسيارات -
قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن -
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

العقوبة تصل للحبس .. احذر إفشاء أسرار عمل

Print
العقوبة تصل للحبس .. احذر إفشاء أسرار عمل العقوبة تصل للحبس .. احذر إفشاء أسرار عمل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد قانون العقوبات أن إفشاء أسرار العمل جريمة معاقب عليها بعقوبات تصل للحبس والغرامة بمبالغ مالية أو بكلتا العقوبتين.

وأفرد القانون نصوصاً توضح العقوبة التي يعاقب بها الطبيب الذي فشي سراً من اسرار مرضاه، وكذا العقوبات التي توقع على موظفي البنوك والعاملين في القطاع المصرفي ممن يقوم بكشف سرية بيانات العملاء أو أي من المعلومات التي تخصهم لدي جهة عمله.

بالتفصيل يناقش برنامج الحق والمستحق المذاع على تليفزيون المصري اليوم في حلقته غدا جريمة إفشاء اسرار العمل وما هي عقوبتها كما حددها القانون وكذا الجهات التي يحاكم أمامها من يرتكب تلك الجريمة..

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور )

«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور )

واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين

واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين

لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل)

لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل)