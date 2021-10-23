العقوبة تصل للحبس .. احذر إفشاء أسرار عمل

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أكد قانون العقوبات أن إفشاء أسرار العمل جريمة معاقب عليها بعقوبات تصل للحبس والغرامة بمبالغ مالية أو بكلتا العقوبتين.

وأفرد القانون نصوصاً توضح العقوبة التي يعاقب بها الطبيب الذي فشي سراً من اسرار مرضاه، وكذا العقوبات التي توقع على موظفي البنوك والعاملين في القطاع المصرفي ممن يقوم بكشف سرية بيانات العملاء أو أي من المعلومات التي تخصهم لدي جهة عمله.

بالتفصيل يناقش برنامج الحق والمستحق المذاع على تليفزيون المصري اليوم في حلقته غدا جريمة إفشاء اسرار العمل وما هي عقوبتها كما حددها القانون وكذا الجهات التي يحاكم أمامها من يرتكب تلك الجريمة..