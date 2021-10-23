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إصابة شخصين في حريق بمنزل بكفر الشيخ

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إصابة شخصين في حريق بمنزل بكفر الشيخ إصابة شخصين في حريق بمنزل بكفر الشيخ

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أصيب شخصان بحروق ما بين حروق كاملة بالجسم والدرجة الثانية، لنشوب حريق بمنزل بقرية البخانيس التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.


تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الصحة بكفرالشيخ، إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية البخانيس التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني لإخماد النيران، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة م.ع. ا. 67 سنة حروق كاملة بالجسم ،وه.ش.ا. 27 سنه حرق من الدرجة الثانية، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة، ولم يتبين سبب الحريق الذي شب بالمنزل .

المصرى اليوم

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