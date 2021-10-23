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قتيلان أبناء عمومة يسكنان الشرقية .. لغز العثور على جثتين في الدقهلية ()

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قتيلان أبناء عمومة يسكنان الشرقية .. لغز العثور على جثتين في الدقهلية (فيديو) قتيلان أبناء عمومة يسكنان الشرقية .. لغز العثور على جثتين في الدقهلية ()

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تكثف مباحث الدقهلية، مساء اليوم، جهودها بالتنسيق مع مباحث محافظة الشرقية، لكشف جثتين لشابين من محافظة الشرقية مقتولين على طريق «دكرنس- شربين» وبهما طعنات متعددة بالجسم .

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بعثور عدد من الأهالي على جثتين لشخصين بين عزبتى العوضى ومرشاق على طريق دكرنس - شربين .

انتقل ضباط مباحث دكرنس إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثتين بهما طعنات متفرقة بالجسم ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن الجثتين لشخصين أبناء عم من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية أحدهما يدعى «محمود. م. م»، 35 سنة، ونجل عمه ويدعي «عمر.. م»، 20 سنة، وبهما طعنات متفرقة في الجسم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفيين كانا في عزاء في أولاد صقر بمحافظة الشرقية مساء أمس، الساعة 6:30 مساء، واختفيا بعدها، ومن معاينة موقع العثور على الجثتين تبيت أن المتوفي الثاني، زحف حوالي 5 أمتار على بطنه بعد إصابته في منطقة خلف محكمة دكرنس الابتدائية.

وأكد شهود عيان أن عدد من فلاحى الأراضى الزراعية فوجئوا أثناء توجههم إلى أراضيهم بالعثور على جثتين لشابين ملقاه على الأرض على جانب الطريق الترابى الملاصق لأراضيهم وبفحصهما تبين وفاتهما ووجود طعنات متفرقة بجسدهما وتم ابلاغ الشرطة .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار نيابة دكرنس للتحقيق والتى قررت نقل الجثتين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان سبب الوفاة.

المصرى اليوم

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