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خبيرة إتيكيت: ليس من المقبول الحديث مع صديقة العمل في الحياة الشخصية

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خبيرة إتيكيت: ليس من المقبول الحديث مع صديقة العمل في الحياة الشخصية خبيرة إتيكيت: ليس من المقبول الحديث مع صديقة العمل في الحياة الشخصية

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شددت هند المؤيد، خبيرة الإتيكيت، على ضرورة عدم تعدي الحدود مع المرأة العاملة في التليفون، وفي حين الأضرار إلى المحادثة في التليفون بعد انتهاء توقيت العامل، فيجب أن يكون الحديث بشكل رسمي.

وشددت «المؤيد»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، على ضرورة أن يتم وضع حدود لأي علاقة، خاصة بين الأصدقاء الستات، لافتة إلى أن الصداقة المقربة لا يمكن أن تحدث إلا بعد فترات طويلة، وليس من المقبول الحديث مع صديقة العمل في الحياة الشخصية، أو قبول أي دعوة للخروج.

ولفتت إلى أن عدم الحفاظ على القيم والسلوكيات والإتيكيت يرجع إلى عدم حفاظ الأمهات على هذه القيم، وبالتالي لم تنتقل إلى الأطفال والأجيال الحالية.

المصرى اليوم

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