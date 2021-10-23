تعرف على أبرز الفنانين المشاركين بمعرض «الأبد هو الآن» في هضبة أهرامات الجيزة

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تشهد هضبة أهرامات الجيزة، المعرض السنوي الرابع «الأبد هو الآن»، حتى 7 نوفمبر المقبل، ويتميز المعرض هذا العام بدعوة فنانين محليين ودوليين للمشاركة فيه.

وفيما يلي أبرز الفنانين العالميين المشاركين في المعرض:

ألكسندر بونوماريف

أمضى سنوات كضابط إبحار في العديد من السفن التابعة للبحرية الروسية قبل الشروع في مهنته كفنان. وهو عضو في الأكاديمية الروسية للفنون وحصل على جائزة Officier des Arts et des lettres من قبل وزارة الثقافة الفرنسية. توجد أعماله في المجموعات الفنية الرائدة في العالم، سواء خاصة أو عامة.

جيه آر

يعيش أسلوب حياة خاص بالمشاهير ولكنه يفضل ألا يكشف عن هويته، ولا يعرف أحد اسمه الحقيقي أو كيف يبدو بدون نظاراته وقبعته.. يقوم بعرض أعماله بمنتهى الحرية في شوارع العالم، من ضواحي باريس إلى الأحياء الفقيرة في البرازيل وشوارع نيويورك. تلفت أعماله انتباه الأشخاص الذين لا يقوموا بزيارة المتاحف في العادة، ويعرض بورتريهات لأشخاص غير معروفين في أماكن من كيبيرا إلى اسطنبول ومن لوس أنجلوس إلى شنجهاي.

لورينزو كوين

هو ابن الممثل المكسيكي الأمريكي أنتوني كوين الحائز على جائزة الأوسكار. يعتبر كوين نحات تصويري بارز، وهو معروف بتصويره ووصفه للمشاعر الإنسانية مثل الحب والإيمان، سواء على نطاق ضخم أو على نطاق أكثر حميمية. كما أنه يشتهر بإعادة تقديم الفنون التعبيرية للأيدي البشرية.

جيزيلا كولون

فنانة أمريكية معاصرة طورت لغة نحتية فريدة من نوعها في «البساطة الطبيعية»، تعطي من خلالها حياة وصفات واقعية لأشكال الفن المختزل. كانت جيزيلا أحد الفنانين المعاصرين الذين تم اختيارهم لتصميم حقيبة Dior Lady Art Bag في عام 2021.

الأمير سلطان بن فهد

هو أحد أفراد العائلة الملكية السعودية. كان بن فهد محور معرض فردي في Fondazione Alda Fendi، روما، إيطاليا (2020-2021)، وكان أيضا محورا لمعرضه «القصر الأحمر» برعاية ريم فضة والذي تحرك في جولاته في أنحاء الرياض وجدة وأبوظبي.

ستيفن كوكس آر إيه [عضو في الأكاديمية الملكية]

كلفت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث الفنان البريطاني بصنع منحوتة لدار الأوبرا الجديد بالقاهرة. ولأن جبال مصر الشرقية هي مصدر الحجر السماقي الإمبراطوري، قام كوكس بتأسيس استوديو في الغردقة، وشرع في رحلة استكشافية للحصول على الحجر للمشروع الذي اكتمل في عام 1989.

شيرين جرجس

ولدت في الأقصر.. تم الاحتفاظ بأعمالها بها في مجموعات متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون ومتحف الفنون الجميلة في هيوستن ومتحف مقاطعة أورانج للفنون ومتحف لاس فيجاس للفنون ووزارة الخارجية الأمريكية وهيئة متروبوليتان في لوس أنجلوس. تعمل جرجس كأستاذ مشارك في ممارسة الفنون الجميلة في كلية روسكي للفنون والتصميم بجامعة جنوب كاليفورنيا.

معتز نصر

ولد في الإسكندرية.. قام نصر بتأسيس «درب 1718» في نوفمبر 2008. علم نفسه بنفسه وحصل على شهرة في بلاده وحصد العديد من الجوائز المحلية قبل اقتحامه المشهد الفني الدولي في عام 2001 وفوزه بالجائزة الكبرى في بينالي القاهرة الدولي الثامن.

شوستر وموسلي

هما زوجان بريطانيان. إدوارد شوستر دكتور في الفلسفة في كلية الدراسات العليا الأوروبية وهو أيضا باحث في الفلسفات الشرقية والغربية الباطنية. كلوديا موسلي حاصلة على شهادة في الفنون الجميلة والمنسوجات (جامعة جولدسميث) وماجستير في الأنثروبولوجيا البيئية. تقوم بتمثيلهم ESPACE في الشرق الأوسط وقد جمعتهم معها شراكة للمشاركة في Forever Is Now.

جواو تريفسيان

هو رسام ونحات برازيلي يعرض أعماله منذ عام 2014. في بداية حياته المهنية كانت نقطة البداية له هي طريق السكك الحديد بالقرب من منزله في برازيليا، حيث جمع روابط السكك الحديدية المهملة والخردة الحديدية بما في ذلك البراغي والألواح التي تم تجميعها لاحقًا كمنحوتات.