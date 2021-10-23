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وزير الري: إعادة تدوير المياه ليس بدعة.. «وشربتْ مياه صرف صحي معالجة»

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وزير الري: إعادة تدوير المياه ليس بدعة.. «وشربتْ مياه صرف صحي معالجة» وزير الري: إعادة تدوير المياه ليس بدعة.. «وشربتْ مياه صرف صحي معالجة»

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الرئيس عبدالفتاح مهتم بقضية المياه ويتحدث في كل تفاصيلها، وسيكون له كلمة افتتاحية في أسبوع القاهرة للمياه ما يعطي رسالة للعالم أن الدولة مهتمة بملف المياه.

وأشار «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، إلى أن نفس حصة من المياه ثابتة منذ 100 عام، وحصة الفرد انخفضت بسبب الزيادة السكانية، حيث وصلت نسبة الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب، معلقا: «مش هنسكت ونعمل على تعظيم الاستفادة من موارد المياه».

وأوضح أنه تم وضع استراتيجية إدارة المياه تقوم على عدة محاور، وهى تحسين نوعية المياه، حيث ترى المنظمات الدولية أن مصر من الدول الرائدة في مجال إدارة المياه، مضيفا أن كفاءة المياه المعالجة في مصر هي الأعلى وإعادة تدوير المياه ليس بدعة، يتجه العالم له مثل سنغافورة، معلقا: «شربت مياه صرف صحي معالجة وصلت لدرجة عالية من الكفاءة بسنغافورة ولسه محتفظ بها».

المصرى اليوم

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