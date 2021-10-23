مانشستر يونايتد ضد ليفربول .. 5 معارك ثنائية تحسم ديربي الشمال الغربي

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يلتقي عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يونايتد وليفربول، في أولد ترافورد يوم الأحد في ديربي نورث ويست رقم 208.

سيتطلع الشياطين الحمر لإنهاء سلسلة المباريات الثلاث الخالية من الانتصارات والعودة إلى طرق الفوز في البريميرليج. يتعرض المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير لضغوط هائلة بعد الأداء غير الجيد لفريقه.

أدى فوزه المثير بنتيجة 3-2 على أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء إلى تقليل الضغوط بعض الشيء. لكن خسارة جديدة أمام ليفربول ستزيد الضغط عليه.

في غضون ذلك، يحلق ليفربول عالياً هذا الموسم ويحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة. هم الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم بعد. بعد أن تغلبوا على الشياطين الحمر 4-2 في زيارتهم الأخيرة إلى أولد ترافورد، سيتطلع رجال المدرب الألماني يورجن كلوب إلى صنع التاريخ، حيث فازوا بمباريات متتالية هناك منذ عام 2002.

مع وجود مجموعة من كبار النجوم في كلا الفريقين، قد يكون هذا أكبر ديربي نورث ويست في الآونة الأخيرة.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» 5 معارك ثنائية من المرجح أن ترسم ملامح المواجهة المنتظرة:

5- ألكسندر أرنولد (ليفربول)- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

يعد ألكسندر أرنولد من اللاعبين المُبدعين للغاية، حيث يتمتع بقدرة رائعة في إرسال الكرات العارضية وخبرة أيضًا في الكرات الثابتة.

ومع ذلك، لم يكن الدفاع هو نقطة قوته، حيث كافح للتعامل مع الأجنحة القوية. كان ذلك واضحا في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

سيتطلع ماركوس راشفورد إلى استغلال هذا الضعف بسرعته المتفجرة ومهاراته. لقد عاد إلى الملاعب بشكل جيد من الإصابة، وسجل في كلتا المباريات حتى الآن.

يجب أن يكون ألكسندر أرنولد يقظًا ويتابع راشفورد عن كثب، حيث سيتطلع الجناح لمواصلة مسيرته التهديفية ضد ليفربول.

4- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)- فابينيو (ليفربول).

بعد أن بدأ الموسم بثلاثية مذهلة، ربما فقد برونو فرنانديز قوته مؤخرًا، لكنه يظل عنصرًا رئيسيًا في تشكيلة مانشستر يونايتد.

في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، أظهر النجم البرتغالي جانبًا إبداعيًا مدمرًا في المباراة، حيث قام بصناعة 9 فرص في اللقاء، وحصل أيضًا على تمريرة حاسمة.

حتى عندما لا يسجل، يجلب فرنانديز إضافة هجومية مُذهلة. هذا يجعل لاعب خط وسط يونايتد غير قابل للوقوف تقريبًا عندما يكون في أقصى درجات القوة.

بالنظر إلى الأمر نفسه، قد يكون لدى فابينيو صعوبة لإبقاء فرنانديز تحت السيطرة.

أصبح البرازيلي ترسًا رئيسيًا في مراكز قوة يورجن كلوب. لقد استخدم وعيه التكتيكي والتدخل الماهر للدفاع ضد شراسة الأندية المُنافسة وتوفير غطاء قوي لظهره الرباعي.

إذا كان قادرًا على الحفاظ على هدوء اليونايتد، فقد يكون لليفربول اليد العليا في خط الوسط وربما يفوز بالمباراة.

3- ساديو ماني (ليفربول)- آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد).

عندما يتعلق الأمر بمواقف فردية، هناك عدد قليل من المدافعين الذين هم أفضل من آرون وان-بيساكا. وسيسعى لاعب مانشستر يونايتد إلى لإثبات نقاط قوته أمام ليفربول يوم الأحد.

ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة وهي مواجهة ساديو ماني. مع وجود السنغالي أيضًا في نفس الجناح، سيتم الضغط بكثافة على مدافع اليونايتد طوال اللقاء.

ماني حاليًا في أفضل حالاته، حيث سجل 5 مرات في ثماني مباريات بالدوري. وسيتطلع إلى إضافة هدف واحد فقط إلى رصيده في ديربي الشمال الغربي. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل وان بيساكا مع ماني.

2- فيرجيل فان ديك (ليفربول)- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

عاد فيرجيل فان ديك إلى الملاعب بشكل جيد هذا الموسم، بعد أن غاب عن جزء كبير من موسم 2020-21 بسبب إصابة مروعة.

لقد استغرق القليل من الوقت لاستعادة تألقه، وكان يؤدي في أفضل حالاته المعتادة مع ليفربول. لكن مواجهة كريستيانو رونالدو ستكون أصعب اختبار للياقته حتى الآن.

تمضي فترة رونالدو الثانية مع الشياطين الحمر كما كان يأمل المشجعون. سجل البرتغالي ستة أهداف في جميع المسابقات، وهو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تشكيلة مانشستر يونايتد الآن.

كان هدفه الأخير، له مفعول السحر ضد أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان متأخرًا في النتيجة، كما قدم رونالدو تذكيرًا بمدى قوته داخل منطقة الجزاء.

1- محمد صلاح (ليفربول)- هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)

برصيد 12 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، يعيش النجم الدولي المصري محمد صلاح أفضل فتراته مع الريدز حتى الآن. لقد سجل في كل مباراة من مبارياته التسع الأخيرة مع ليفربول، وهو رقم قياسي للنادي. لذا سيتعين على مانشستر يونايتد إيلاء اهتمام خاص للفرعون المصري.

هاري ماجواير سيواجه صلاح مباشرة. لقد تعرض الإنجليزي للسخرية بلا رحمة بسبب عدم كفاءته في الآونة الأخيرة. كان هذا هو الحال بشكل خاص في آخر مباراتين، حيث أصبح قائد الشياطين الحمر موضوعًا للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تكرار ذلك سيعاقب بشدة من قبل صلاح المتألق. لذا سيتعين على ماجواير صاحب الانتقال الاضخم بمقابل 80 مليون جنيه إسترليني أن يستخرج كل مافي جعبته لإيقاف صلاح.