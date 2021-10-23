الأهلي يعادل رقمًا قياسيًا تاريخيًا في دوري أبطال أفريقيا

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عادل فريق الكرة بالنادي الأهلي رقماً قياسيًا تاريخيًا، بعد تأهله إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وحقق الأهلي فوزًا كاسحًا على حساب الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ 32، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات عن جدارة.

ويحمل تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات الرقم 7 على التوالي، حيث شارك المارد الأحمر في تلك المرحلة خلال أخر 6 نسخ من دوري الأبطال.

وعادل الأهلي رقم الترجي التونسي والذي بلغ مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في 7 نسخ متتالية في الفترة ما بين عامي 1999 و2005.

وخاض الأهلي مرحلة المجموعات بشكل متتالي في نسخ 2016، 2017، 2018، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021 و2021-2022.

لمشاهدة فيديو أهداف الأهلي في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر اليوم السبت 23-10-2021 اضغط هنـــــا