الأهلي يضم الحرس الوطني لقائمة ضحايا السداسيات في أفريقيا

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تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا إثر فوزه بنتيجة 6-1 على حساب ضيفه الحرس الوطني بطل النيجر، بإياب دور الـ 32 للمسابقة.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قد حسم لقاء الذهاب في النيجر السبت الماضي.

وانضم الحرس الوطني بطل النيجر لقائمة ضحايا سداسيات الأهلي في بطولات الأندية الأفريقية.

أولى ضحايا «الستة» للأهلي كان فريق ليورز الكيني في بطولة أفريقيا للاندية أبطال الدوري عام 1987 حيث انتصر المارد الأحمر بنتيجة 6/0 في ذهاب الدور ربع النهائي.

ويقسو الأهلي على فيلا الاوغندي بسداسية نظيفة في إياب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا عام 2005.

ويحقق الأهلي أكبر انتصاراته على الأندية التونسية ويهزم النجم الساحلي بنتيجة 6/2 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2017 بملعب برج العرب.

وتعود سداسيات الأهلي في نسخة 2021-2022 من دوري الأبطال ويدك فريق الحرس الوطني بنتيجة 6/1 في إياب دور الـ 32 للمسابقة.

بقى أن نذكر أن الأهلي قد حقق نتائج أعرض عبر تاريخه القاري، بالفوز على اطلع برة بطل جنوب السودان بنتيجة 9/0 في إياب الدور التمهيدي لنسخة 2019-2020 من دوري الأبطال، كذلك الفوز على المدينة الليبي بنتيجة 7/2 في ثمن نهائي نسخة 1977 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

لمشاهدة فيديو أهداف الأهلي في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر اليوم السبت 23-10-2021 اضغط هنـــــا