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نقل وليد سليمان إلى المستشفى بعد إصابته في لقاء الحرس الوطني بطل النيجر

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نقل وليد سليمان إلى المستشفى بعد إصابته في لقاء الحرس الوطني بطل النيجر نقل وليد سليمان إلى المستشفى بعد إصابته في لقاء الحرس الوطني بطل النيجر

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وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر ملعب الأهلي we السلام في سيارة الإسعاف، تمهيدًا للتوجه إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على إصابته، والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، بعد إصابته في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والحرس الوطني، التي أقيمت اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وخضع سليمان لفحص مبدئي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، بعد خروجه من مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، بسبب الالتحام القوي مع حارس المرمى، ليتعرض على إثرها للإصابة بكدمة قوية في الوجه وفقًا للتشخيص المبدئي.

ويخضع وليد سليمان لفحوصات طبية حاليا بأحد المستشفيات القريبة من محيط الملعب، وسيلحق به طبيب الفريق أحمد أبو عبلة عقب نهاية المباراة.

شاهد أهداف الأهلي اليوم السبت 23-10-2021 في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر

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