وزير قطاع الأعمال لأصحاب الشركات المنتجة: عليهم التسجيل بموقع جسور

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تشغيل 6 فروع تجارة خارجية ضمن مشروع جسور في يناير المقبل، مضيفًا: «تأخرنا بعض الشيئ، وتم تأجيل الافتتاح إلى يناير المقبل، لكننا نسير في الأمور بشكل جيد»، كاشفاً مفاجأة جديدة لأصحاب الشركات المنتجة قائلا: «عليهم التسجيل بموقع جسور».

وأوضح «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مشروع جسور يوفر خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة مومباسا، ويقدم حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية، إضافة للتخزين والتأمين والتمويل والتحصيل وإتاحة البيع بالتقسيط.

وتابع: “كان من المقرر افتتاح أول ستة فروع من الفروع الخارجية في سبتمبر الماضي، لكن تأخرت هذه الخطوة”، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج «جسور» خلال 6 شهور، بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج، خاصة وأن الوزارة أطلقت منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج «جسور» الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير.

وأكمل: «أطلقت وزارة قطاع الأعمال قبل أشهر مشروع جسور، والذي سيصل بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا؛ بالإضافة لفرعين في شرق إفريقيا سيتم افتتاحها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقعت الوزارة بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات.