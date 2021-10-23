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قرار من المحكمة في دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة

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قرار من المحكمة في دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة قرار من المحكمة في دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة

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أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، والتي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، وطالبت بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة من دفعة عام 2015.

وقالت الدعوى إنه صدر حكم في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية فقط، وأوضحت حيثيات الحكم أن «المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية».

المصرى اليوم

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