السفير الأردني : تعامد الشمس في أبي سمبل مشهد ساحر

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أشاد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة بمبادرة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بدعوة سفراء دول شقيقة وصديقة لدى مصر لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبي سمبل، الذي يمثل تحفةً أثرية شاهدة على حضارة وعراقة مصر.

وقال العضايلة، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «شهدت وسفراء عرب وأجانب اليوم، بدعوة من وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، ظاهرة تعامد الشمس بمعبدأبي سمبل في ‎أسوان».

ووصف السفر الأردن جمالية منظر تعامد الشمس بمشهد ساحر يعكس إبداعات قدماء المصريين ومزايا الحضارة الفرعونية في ‎مصر. وجدد شكره لوزارة السياحة والآثار المصرية على هذه المبادرة.