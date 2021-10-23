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زيادة في معدل تداول الحاويات في السخنة

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زيادة في معدل تداول الحاويات في السخنة زيادة في معدل تداول الحاويات في السخنة

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قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بناء السخنة، فان معدلات التداول في الحوض الأول والثاني تسير بمعدلات مرتفعة، حيث حققت ميناء السخنة زيادة في معدلات تداول الحاويات خلال النصف الأول من العام بنسبة ٣٩٪ مقارنة بنفس الفترة السابقة، كما حقق الميناء زيادة ٢٣٪ في حجم الصادرات عن العام السابق.

أكد زكي أن الأعمال الجارية بالميناء تساهم في رفع تصنيف ميناء السخنة ضمن مثيلاتها على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الأنشطة الموجودة بالأرصفة الجديدة تضم أرصفة حاويات وبضائع عامة وأرصفة رورو (دحرجة السيارات) وفحم وصب سائل وبضائع كيماوية، في طار تنوع الأرصفة التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لإنشائها داخل ميناء السخنة تزامناً مع أعمال التطوير التي تجرى في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية.

المصرى اليوم

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