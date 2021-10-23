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الأهلي يسحق بطل النيجر «6-1» ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي يسحق بطل النيجر «6-1» ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا الأهلي يسحق بطل النيجر «6-1» ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 23-10-2021 في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

أحرز الأهداف، محمد شريف في الدقيقة 9، مجدي أفشة 17و58، حسين الشحات 65، كهربا 68، وحمدي فتحي 88، وأحرز الهدف الوحيد للحرس الوطني ايسوفو هينسا في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 7-2 بمجموع اللقائين.

المصرى اليوم

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