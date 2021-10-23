الإفتاء توضح حكم زراعة كلية خنزير في جسد الإنسان

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علق الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على واقعة زراعة «كلية خنزير» في جسد سيدة بريطانية.

وأكد خالد عمران، خلال مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن العلاج باستخدام أجزاء من الخنزير متنازلة في الفقه الإسلامى.

وتابع خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الشرع لا يحرم العلاج، والاضطرار لاستخدام جزء من الخنزير للعلاج مباح طالما أن الأطباء المختصين أكدوا أنه لا يقع جراء ذلك ضرر على الإنسان، وأنه لا يوجد علاج آخر يساهم في شفاء المريض.