«الفيروسات الكبدية»: تخلصنا من وصمة «فيروس سي».. وأصبحنا روادا في علاجه

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أعرب الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن سعادته لتقديم مصر ملف خلوها من «فيروس سي» لمنظمة الصحة العالمية، قائلا: «انا في قمة السعادة لأن الحلم اتحقق»، منوها بأن خُمس المصريين كانوا مصابين بـ"فيروس سي" في 1996.

وأشار «عصمت»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أن مصر حققت نجاحا مبهرا في ملف مواجهة «فيروس سي»، لافتا إلى أنها أول دولة في العالم حققت متطلبات منظمة الصحة العالمية للقضاء على "فيروس سي".

وأضاف أنه كان هناك حالة من التناغم بين مختلف الجهات والوزارات للتعامل في هذا الملف، منوها بأنه بدون توفر الإرادة السياسية للقضاء على «فيروس سي» ما كنا وصلنا إلى هذه النتيجة المبهرة، معلقا: «تخلصنا من وصمة انتشار فيروس سي، بل أصبحنا روادا في علاج المرض».