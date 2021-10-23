أخبار عاجلة

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة -
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان -
السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان -
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا -
مجموعة العشرين تفرض حدًا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج -
الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد -
التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف -
مقتل متظاهرين في «احتجاجات المدنية» بأم درمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طالبان تستعد لمواجهة مجلس «المقاومة الوطنية» المعارض

Print
طالبان تستعد لمواجهة مجلس «المقاومة الوطنية» المعارض طالبان تستعد لمواجهة مجلس «المقاومة الوطنية» المعارض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المتحدث باسم المؤقتة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أن حركة طالبان تستعد للرد على أي تهديد من سياسيين أفغان ومسؤولين سابقين، شكلوا مجلسا «للمقاومة الوطنية» معارضا للحركة.

وقال: «لا أحد يجرؤ بحجة المواجهة أو لأي سبب آخر، على تهديد شعب أفغانستان.. من غرق في الفساد لمدة 20 عاما لم يعد له مكان في قيادة البلاد، وإذا أرادوا الحرب فليكن».

وأضاف: «لم تعد هناك حاجة لفتح جبهات، ومن يحاول إطلاق العنان للأعمال العدائية لن يحقق أي نتيجة».

ونشر أحد قياديي الجمعية الإسلامية الأفغانية عطا محمد نور، ورئيس حزب «الدعوة الإسلامية» عبدالرب رسول سياف على فيسبوك إعلانا، عن تشكيل «المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية في أفغانستان»، الذي ضم عددا من السياسيين والمسؤولين السابقين في حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط

بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط

«اقتصادية النواب»: إطلاق الحكومة لمبادرة «سجل نفسك» تعكس الاهتمام بالعمال

«اقتصادية النواب»: إطلاق الحكومة لمبادرة «سجل نفسك» تعكس الاهتمام بالعمال

الحكومة تنفي وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية

الحكومة تنفي وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية

معيط : الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي

معيط : الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي