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أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن

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أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن أمريكا : نعمل على نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن

جى بي سي نيوز :- حث آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، يوم الخميس، على استكمال المحادثات سريعا.

وأضاف هوكشتاين خلال مقابلة مع قناة "الحدث" التلفزيونية أثناء زيارة لبيروت، أنه "إذا أريد لهذه المحادثات أن تنجح فلا بد أن تُستكمل خلال فترة قصيرة وألا تستغرق وقتا طويلا، ولذلك فنحن بحاجة إلى التركيز والتحرك سريعا".

وبدأ لبنان وإسرائيل محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة اللبنانية، لكنها توقفت منذ مايو/أيار الماضي، بعدما قدم كل طرف خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان النزاع الحدودي البحري قد عرقل عمليات التنقيب في المنطقة التي يُحتمل أن تكون غنية بالغاز لكن المحادثات متعثرة منذ ذلك الحين.

وقال هوكشتاين إن حل مشكلة الحدود من شأنه أن يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان عن طريق السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه.

وردا على سؤال حول اتفاق لتصدير الغاز المصري عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، قال هوكشتاين إن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق ذلك، وإنه لن يتعين صدور إعفاء من عقوبات أمريكية على سوريا لإتمام الاتفاق، لأنها لا تنطبق على هذه الحالة على الأرجح.

وقال: "لقد قررنا أن هذا النوع من المعاملات غير مشمول على الأرجح بالعقوبات، لذلك أخطرنا هنا وأخطرنا الحكومة في بأنه (الاتفاق) يمكن أن يمضي قدما".

وبالإضافة إلى الحكومة السورية، يستهدف "قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم "ارتكاب ممارسات لا إنسانية".

جي بي سي نيوز

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