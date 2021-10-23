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«التخطيط» تشارك ببرنامج صانعي سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة بكوريا

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«التخطيط» تشارك ببرنامج صانعي سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة بكوريا «التخطيط» تشارك ببرنامج صانعي سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة بكوريا

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شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في د.شيماء سراج مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ود. دعاء صبيح المشرف على مشروعات الصحة بالوزارة، ببرنامج صانعي سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي عقدته وزارة المساواة بين الجنسين وشئون الأسرة بكوريا، وجامعة سوكميونغ النسائية Sookmyung Women’s University، بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن عدد من الدول ضمت دول مدغشقر وأوغندا وبارجواي.

حصل الجانب المصري خلال البرنامج على جائزة Passion award عن مقترح خطة العمل المقدم خلال فعاليات البرنامج، وذلك تعبيرًا عن الأداء المتميز للجانب المصري في المناقشات والتفاعل.

ومن جانبها استعرضت د.شيماء سراج مقترحًا لمراحل خطة عمل تنفيذية للتغلب على انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، ليتم بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث تضمن العرض الجهود المصرية في مجال تمكين المرأة، وجهود وزارة التخطيط في تحقيق تكافؤ الفرص.

وتطرقت سراج إلى تحليل إجمالي قوة العمل في موضحة أنها بلغت 30 مليون نسمة، يعمل منها بالقطاع الخاص حوالي 22 مليون نسمة موزعة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، متابعه أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص تصل إلى حوالي 16٪ من إجمالي القوى العاملة لتبلغ 3.5 مليون نسمة، مؤكدة أهمية تشجيع المرأة على العمل والمشاركة في القطاع الخاص، بما ينعكس على مستوى الدخل ومن ثم تدعيم توجهات التنمية الاقتصادية.

يُشار إلى أن المقترح المصري حظى بإشادة الجانب الكوري، وأوضح منظمو البرنامج من الكورية أن الأداء المصري هو الأكثر تميزًا وأن خطة العمل تم تحديدها بشكل واضح ومتكامل لعناصرها المختلفة.

المصرى اليوم

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