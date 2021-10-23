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هنية يرد على مناشدة النائب خليل عطية حول الاسرى الاردنيين

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هنية يرد على مناشدة النائب خليل عطية حول الاسرى الاردنيين هنية يرد على مناشدة النائب خليل عطية حول الاسرى الاردنيين

جى بي سي نيوز :-  اصدر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الجمعة، بيان يرد فيه على النائب خليل عطية بعد مناشدته حركة حماس بشأن الاسرى الاردنيين لدى السجون الاسرائيلية . 

 وقال هنيه :  "نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى الأردن الشقيق".
وأضاف: "أجندة الصراع مفتوحة مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهنا ومستقبلا على هذا الصعيد".
ولفت إلى أن"الفريق التفاوضي الذي يدير مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال هم من خيرة رجال الحركة، ويعرفون ما الذي يجب فعله من أجل التوصل لصفقة مشرفة، وبإسناد تام من كل أذرع الحركة في الداخل والخارج عبر فصول متتالية إلى أن يتحقق الهدف النهائي بتحرير أسرانا".
وطالب رئيس الحركة "المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بتحمل مسؤوليتها كاملة في وقف معاناة أسرانا، وكبح جماح السياسة العدوانية لمصلحة السجون الإسرائيلية".
وشدد على أن حركته "لن تسمح بالاستفراد بأي فصيل داخل السجون".
والأربعاء، دعا خليل عطية، عضو البرلمان الأردني قادة حركة "حماس"، بأن تشمل أي صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل "الإفراج عن الأسرى الأردنيين الـ 21".
وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
ومؤخراً، كشفت حركة "حماس"، أنها قّدمت لوسطاء إطارا لصفقة تبادل، لكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.
وفي المقابل، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلا إداري، وفق معطيات نادي الأسير، لنهاية سبتمبر المنصرم.

جي بي سي نيوز

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