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115 ألف زائر للجناح المصري في اكسبو 2020 حتي الان

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115 ألف زائر للجناح المصري في اكسبو 2020 حتي الان 115 ألف زائر للجناح المصري في اكسبو 2020 حتي الان

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي لا يزال يجذب المزيد من زوار الإكسبو حيث استقبل الجناح منذ الافتتاح وحتى اليوم ما يزيد على 115 ألف زائر.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن نقطة القوة التي يتميز بها الجناح المصري بإكسبو تتمثل في المزج الفريد بين اللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يساهم الجناح المصري في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال ما يعرضه الجناح من مناطق جذب سياحية رائجة في مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى أن الجناح المصري استقبل على مدار هذا الأسبوع العديد من الزيارات الرسمية لشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول من بينها زيارة ماركوس بونتس وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلي، وكريستر نيلسون، وزير الدولة السويدي للتجارة الخارجية وشؤون دول الشمال.

كما زار الجناح خالد آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي، ودينيس مونكادا وزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيكاراجوا، ومحافظ مقاطعة ماريبور في سلوفينيا، ومسؤولي نادي دبي للصحافة.

وأضاف مغاوري أن الجناح شهد انعقاد عدد من الفعاليات والندوات أهمها ندوة حول السياحة في مصر، وقناة السويس، ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء إلى جانب ندوة حول فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر، والتي حظيت بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الجناح شهد أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وشركة نايل أون لاين للتوسع فى أعمال الشركة فى مصر.

المصرى اليوم

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