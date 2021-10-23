جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع

★ ★ ★ ★ ★

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من محمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركي وصابر رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى اعتزام المدعو ف. س. ص قائد السيارة رقم ج ط ن 3584 تهريب بضائع اجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.

وبالعرض على فهمي محمد مدير إدارة الموارد قرر تشكيل لجنة من من أحمد منصور وعلاء مرسي عبدالحميد مأموري الحركة ومحمد خضير مدير التعريفة بحضور مقدمي الاخبارية لمعاينة وكشف السيارة كشفا دقيقا فتبين وجود 2250 قاروصة سجائر ماركة Captain Black مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة يصعب الوصول إليها.

وبلغ التعويض الجمركي المستحق مليون و493 ألف و860 جنيها.

قرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 319 لسنة 2021 وحرره أحمد محمد نصار بالشئون القانونية وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.