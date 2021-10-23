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محافظ الشرقية يُتابع تطعيم المواطنين في المنشآت الحكومية والخاصة بلقاح كورونا

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محافظ الشرقية يُتابع تطعيم المواطنين في المنشآت الحكومية والخاصة بلقاح كورونا محافظ الشرقية يُتابع تطعيم المواطنين في المنشآت الحكومية والخاصة بلقاح كورونا

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير عمل الفرق الطبية المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، والمكلفة بإعطاء المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المنشآت الحكومية والعامة، وأماكن تجمعات المواطنين بالشوارع والأسواق والمحال التجارية، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإزالة أي معوقات تعرقل عمل الفرق الطبية للتيسير علي المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار، واصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء، المرور الميدانى علي المنشآت الحكومية العامة والخاصة، وأماكن تجمعات المواطنين للتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة الجميع.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 2750 لسنة 2021، والذي جاء فيه حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من 15 نوفمبر.

كما نص القرار على حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات الإدارية إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءا من 1 ديسمبر 2021.

المصرى اليوم

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