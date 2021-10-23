توقيع الكشف الطبي المجاني على 2481 مواطنا خلال القوافل الطبية بأسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الصحة داخل منطقة الشلال بمركز أسوان، وقرية الحجندية بمركز كوم أمبو حيث استمرت أعمال القوافل على مدار يومين في كل منهما، مؤكداً أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية نجحت في إجراء الكشف الطبى على 2481 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالى.