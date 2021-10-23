بعد وصول «فايزر»... استقبال مليون جرعة من لقاح«جونسون» الاثنين المقبل

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بعد استقبال مصر، مساء أمس الجمعة، الشحنة الثالثة من لقاح «فايزر»، بإجمالي مليون و٣٩٨ ألفًا و١٥٠ جرعة، أمس الجمعة، يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد غدا الاثنين، الدفعة الثالثة من لقاح جونسون أند جونسون بواقع 1.058.000 جرعة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الشحنة التي سيتم استقبالها من لقاح «جونسون أند جونسون» سيتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ «لقاحات فيروس كورونا»، واستكمال عملية تطعيم المواطنين.

ولفتت، إلى أن الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح «جونسون أند جونسون» أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

هذا وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.