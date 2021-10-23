رئيس جهاز بدر : 45٪ نسبة التنفيذ في النادي الرياضي بالمدينة

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قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة ميدانية، لمتابعة أعمال إنشاء النادي الرياضي الجديد بالمدينة، والتأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع، وذلك في إطار ضرور المتابعة والانتهاء من الأعمال بمشروعات المدن الجديدة في التوقيتات المحددة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة ويقع على مساحة ١٠٦ آلاف م٢ بمنطقة النوادي بمركز المدينة، وتقدر تكلفة المشروع المتوقعة بـ١٥٨ مليون جنيه، كما بلغت نسبة التنفيذ 45 %.‏

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن النادي يحتوى على حمامي سباحة اوليمبي وأطفال وملعب كرة قدم أوليمبي مزود بمدرجات مغطاة وملعب خماسي وملعبي تنس، وملعب متعدد الأغراض وصالة ألعاب ومسرح مكشوف ومبنى اجتماعي ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات ومساحات خضراء متنوعة مزوده بكافة الاشجار والزهور.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيذ جميع أعمال الخرسانة للمبانى الداخلية والسور والبوابة الخارجية، وتم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة انتهاء الأعمال، حيث يعد المشروع من المشاريع المهمة لخدمة سكان مدينة بدر