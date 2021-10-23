منتج من الجونة يكشف عن مسلسل «صدام حسين» وقصة السائق المصري 

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كشف المنتج العراقي سيف عريبي لعدد من القنوات الفضائية، عن مسلسل «صدام حسين» الذي ينوى عرضه في موسم الدراما الرمضانيه ٢٠٢٢ بـ ٦ حلقات من تأليفه واخراجه.

وأضاف العريبي أن مسلسل «صدام حسين» يتناول قصة عم حسين السائق المصري الذي تعرف عليه صدام في القاهرة ووفر له شقة وعمل مسواق خاص له في قصره ثم تزوج عراقية وأنجب منها طفلا قام باختيار اسم «صدام» له ليصبح الطفل يحمل اسم «صدام حسين».

وأشار العريبي إلى الساعة التي يرتديها في مهرجان الجونة وعليها صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والتي من المقرر ظهورها في العمل الدرامي الذي يضع الموسيقي التصويرية .

«صدام حسين» عمل درامي «عراقي_ مصري» من النوع الأكشن والرومانسي في إطار تشويقي ويتطرق إلى حياة «صدام حسين» ابن عم حسين الذي ترك العراق عان ٢٠٠٧ وعاش في المانيا حتي الآن .