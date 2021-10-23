«زى النهارده» معركة الزلاقة 23 أكتوبر 1086

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في سهل الزلاقة و«زى النهارده»فى 23 أكتوبر1086 كانت هذه المعركة، التي دارت بين جيوش المسلمين من دولة المرابطين وجيش المعتمد بن عباد من جانب وبين الصليبيين بقيادة الملك القشتالى ألفونسو السادس وانتهت بانتصار ساحق للمسلمين وكان لها تأثير كبير في تاريخ الأندلس الإسلامى، إذ إنها أوقفت زحف الصليبيين في أراضى الأندلس وأخرت سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس لأكثر من قرنين ونصف تقريبا. وبدأت مقدمات هذه المواجهةبسقوط الدولة الأموية بالأندلس وتفككها إلى ماعرف باسم فترة ملوك الطوائف، التي شهدت العديد من النزاعات والحروب بين العديد من ملوكها، الأمر الذي أدى لإضعاف موقف المسلمين وعلى الجانب الآخر اتحدت مملكتا قشتالة وليون على يد فرناندو الأول الملقب بالعظيم، وكان له بعض المناوشات مع المسلمين، والتى استمرت بعد وفاته وتولى ابنه الملك ألفونسو السادس وقام بالإغارة على المدن الإسلامية وغزاها وأبرزها طليطلة، ثم استولى ألفونسوعلى سرقسطة، مما بث الرعب في قلوب الأندلسيين وخصوصا بنى العباد إذ كان بنو هود من حلفاء ألفونسو لكنه غدر بهم وغالى ألفونسو في طلب الجزية، فقام المعتمد بقتل رسل ألفونسو فبعث ألفونسو جنوده وحاصر إشبيلية لتهديد المعتمد وقام ملوك الطوائف وخاصة ابن عباد ووجهاء غرناطة وقرطبة وبطليوس بالاتفاق فيما بينهم على طلب النصرة من الدولة المرابطية الفتية، ووافق ابن تاشفين على مساعدة الأندلسيين وعندما علم ألفونسو بتحرك ابن تاشفين تقدم مع حلفائه لقتال المسلمين، وكان النصر حليفهم وحوصر ألفونسو وبقية جنده ولم يتبق منهم سوى ألفونسو، الذي قطعت قدمه في المعركة.